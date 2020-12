Scuola, accorpamenti congelati

19 dicembre 2020 a

a

a

Per il dimensionamento scolastico reatino la deroga sembra ogni anno l’unica soluzione perseguibile e realizzabile. Anche quest’anno infatti, tranne che per l’accorpamento tra Antrodoco e Cittaducale, cinque istituti reatini chiuderanno la questione del dimensionamento con la richiesta di una deroga. Secondo l’iter, le delibere dei primi cittadini dei Comuni interessati saranno inviate in Regione per l’ultimo passaggio e la conseguente delibera.

L’incontro che si è tenuto ieri in Provincia tra Claudia Chiarinelli, consigliera provinciale con delega alla Politiche scolastiche, e le organizzazioni sindacali del comparto scuola ha visto sul tavolo anche le delibere dei Comuni di Cittaducale ed Antrodoco, che hanno chiesto la fusione per il prossimo anno scolastico con assegnazione del codice meccanografico a Cittaducale. Il tempo ulteriore concesso ai due Comuni rispetto alla data del 10 dicembre, ha sottolineato la Chiarinelli, “è servito ai dirigenti scolastici e ai sindaci per mettere a punto il documento”. Il prossimo passaggio sarà per lunedì, con la discussione alla Pisana delle richieste presentate ma per quanto riguarda le deroghe richieste e le fusioni “ già c’è il parere favorevole dell’Ufficio scolastico regionale”.

Ogni anno la questione del dimensionamento scolastico torna a pesare come un macigno sulla provincia di Rieti e ancora una volta quest’anno ha interessato le scuole di Amatrice, Antrodoco, Montasola, Cittaducale, Leonessa, Petrella Salto e Torricella. Già lo scorso anno il tema ha comportato dei compromessi per non parlare poi delle polemiche e dei “tira e molla” in diversi comuni. La deroga è sempre stato l’elemento chiave, atteso e sperato, che fino ad oggi ha “graziato” molti istituti ma l’idea da inseguire non dovrebbe essere una soluzione temporanea quanto piuttosto quella di un piano organico, a lungo termine, che permetta di assicurare continuità e stabilità dell’organizzazione della rete scolastica. Parlare di dimensionamento scolastico oggi più che mai in un momento in cui servono spazi e nuovi locali per la didattica appare quanto mai anacronistico. Soprattutto se poi vengono concesse deroghe per gli “sdoppiamenti”, necessari per la revisione della capienza della classe in conformità ai criteri di distanziamento disposti dal CTS. Il Covid-19 ha sicuramente agevolato una posizione che tende a mantenere lo status quo ma un dato non andrebbe comunque sottovalutato: dal 2015 ad oggi la provincia di Rieti ha perso 2.190 alunni.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.