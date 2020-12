Rieti, protezione civile contro gli assembramenti

Monica Puliti 15 dicembre 2020 a

Uomini e donne della Protezione civile “schierati” per evitare gli assembramenti alle fermate dei mezzi pubblici e all’interno dei pullman. E’ l’ipotesi ventilata in vista della riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio prossimo, appuntamento al quale i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non vogliono farsi trovare impreparati. Ieri mattina nuovo tavolo a Palazzo Vincentini, dopo quello di venerdì scorso, presieduto dal prefetto Giuseppina Reggiani, al quale hanno preso parte tutti gli attori in causa: l’Ufficio scolastico provinciale, la Provincia – presente il presidente Calisse -, la Regione con il dirigente Passanisi, l’Asm con il presidente Regnini, Cotral con il responsabile dell’area movimentazione nord Lazio e poi gli amministratori dei Comuni di Borgorose, Amatrice, Magliano Sabina, Fara in Sabina e del capoluogo (presente il consigliere con delega ai Trasporti, Imperatori). Accertato che dalla Regione sono giunte indicazioni sugli ingressi a scuola scaglionati e che il 40% dei ragazzi entrerà in classe alle 8 e il restante 60% alle 10 (percentuali riferite al 75% degli studenti che seguiranno le lezioni in presenza perché il restante 25% continuerà la didattica a distanza), Asm e Cotral sono in attesa dei resoconti dalle scuole del territorio per organizzare al meglio il servizio di trasporto. “Quando le istituzioni scolastiche ci avranno inviato i rapporti richiesti potremo mettere a punto il trasporto per gli studenti, senza dimenticare che Asm e Cotral devono continuare a garantire un servizio adeguato anche al resto degli utenti che ogni giorno si spostano sui mezzi pubblici”, dice il presidente Regnini. Una sfida, come chiarito dallo stesso Regnini pochi giorni fa al Corriere di Rieti, che l’azienda municipalizzata è in grado di raccogliere e vincere contando sui 32 pullman e 42 autisti di cui dispone. La riorganizzazione terrà conto di una capienza dei bus limitata al 50% di quella totale – rispetto a una percentuale del 75 fissata in occasione della prima ondata pandemica. Il Prefetto ha richiamato l’attenzione sul Terminillo, chiedendo che siano adottate idonee ed efficaci misure organizzative volte a prevenire pericolosi fenomeni di assembramento, in relazione ad un presumibile, notevole aumento delle presenze.

Il vice sindaco di Rieti ha assicurato un maggior impiego della Polizia Locale e l’utilizzo dei volontari di Protezione Civile

