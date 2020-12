Covid, tre morti in provincia di Rieti. Scendono i nuovi casi (18)

15 dicembre 2020 a

a

a

Scendono i nuovi casi di Covid in provincia di Rieti, mentre i morti sono tre. Sono 18 i contagi accertati oggi dalla Asl: 8 a Fara in Sabina, 2 a Casperia e 1 ciascuno a Rieti, Antrodoco, Borgorose, Cittaducale, Fiamignano, Montopoli in Sabina, Poggio Mirteto e Rocca Sinibalda. I guariti sono invece 39, così suddivisi: 16 a Rieti, 1 ad Antrodoco, 2 a Cantalice, 1 a Castel Nuovo di Farfa, 3 a Cittaducale, 3 a Contigliano, 1 a Fara in Sabina, 1 a Greccio, 1 a Leonessa, 1 a Magliano Sabina, 2 a Montenero Sabino, 1 a Orvinio, 1 a Petrella Salto, 1 a Poggio Bustone, 3 a Poggio Moiano e 1 a Toffia. Numero tamponi eseguiti: 331. Numero totale tamponi: 31.473. Si registrano tre decessi: un uomo di 83 anni (malattie infettive Rieti), un uomo di 92 anni (area Covid Rsa Torri in Sabina), una donna di 56 anni (Terapia Intensiva Rieti). Totale positivi in provincia di Rieti: 955.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.