PalaSojourner anche alla Sebastiani, Pietropaoli rilancia l'offerta

Novità in arrivo per quanto riguarda la gestione del PalaSojourner. Il primo incontro casalingo del Real è stato disputato a Valmontone, ma qualcosa potrebbe cambiare in vista del match di domenica contro Avellino. Buone notizie potrebbero sopraggiungere in virtù di un incontro con la Provincia che si terrà domani, mercoledì 16 dicembre. Le anticipazioni dicono che patron Roberto Pietropaoli porrà sul tavolo un’offerta a Giuseppe Cattani nella speranza che anche la politica faccia la propria parte. Questo permetterebbe alla neonata società di abbandonare la struttura di Valmontone e trasferirsi definitivamente a Rieti per giocare le partite casalinghe. Si tratterebbe di un accordo più che giusto, dando modo ad entrambe le compagini del capoluogo sabino di ospitare i propri match nel territorio indigeno. Il sito ufficiale della Lega ha già modificato il campo di gioco sul proprio sito ufficiale, riportando come sede dell’incontro proprio il PalaSojourner.

