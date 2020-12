Cultura, in arrivo 5 milioni per la riqualificazione dei musei

15 dicembre 2020 a

Ancora una volta la Regione Lazio decide di finanziare un progetto di valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio. I siti interessati sono quarantotto. Si tratta di biblioteche, archivi storici, musei, parchi archeologici e monumenti della nostra regione. Sette di questi siti si trovano nella provincia di Rieti.

La Regione Lazio ha dimostrato in modo concreto di credere nella cultura anche sul nostro territorio come leva di sviluppo del nostro territorio. I siti interessati, infatti, beneficeranno di un contributo che arriva fino a 300 mila euro per finanziare lavori di ristrutturazione o di miglioramento della loro accessibilità, anche digitale. Nel 2020 sono stati stanziati a questo scopo oltre 5 milioni di euro per finanziare ventuno progetti, mentre i restanti ventisette saranno finanziati nel 2021. Per quanto riguarda più da vicino, nella provincia di Rieti nel 2020 saranno finanziati i seguenti progetti. Nel Comune di Amatrice – Progetto di delocalizzazione della Sezione Archeologica del Museo Civico "Cola Filotesio" presso l’edificio sito in frazione Torrita di Amatrice. Nella Comunità Montana “Salto Cicolano” Corvaro di Borgorose – Progetto di valorizzazione del Museo Archeologico del Cicolano. A Castelnuovo di Farfa - Progetto di riqualificazione del Museo dell’Olio della Sabina. A Collalto Sabino - Manutenzione impianti, servizi igienici e allestimento della Biblioteca Comunale. Ancora per il territorio reatino nel 2021 saranno finanziati i seguenti progetti. Nel Comune di Configni - Progetto per la sede Archivio Storico Comunale. Nel Comune di Poggio Mirteto - Museo delle Bande Musicali Mubam – Progetto di accessibilità delle collezioni musicali ai visitatori con deficit sensoriali; interventi di allestimento e arredo spazi di accoglienza (bookshop, biglietteria, caffetteria, etc.); interventi nuove tecnologie (proiezioni 3D, audio-video guide, etc.). Nel Comune di Fara in Sabina - Museo Civico Archeologico: progetto di allestimento della Tomba XI della necropoli di Colle del Forno pertinente alla città sabina arcaica di Eretum, attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali. Il sindaco di Castelnuovo di Farfa, Luca Zonetti, appresa la notizia ha informato i suoi concittadini con un post sui social. “La Regione Lazio continua a credere nella cultura come mezzo di crescita e di sviluppo dei territori e lo fa concretamente investendo sui luoghi dove le nostre tradizioni, la nostra conoscenza, la nostra storia è conservata e tramandata. Il Comune di Castelnuovo di Farfa ci ha sempre creduto in questi anni ed oggi raccogliamo i frutti. Con determinazione G14880 è stato finanziato il progetto di riqualificazione del museo dell’olio della Sabina, con un contributo di 300 mila euro. Felici di condividere con tutti voi questo importante traguardo raggiunto”.



