Emergenza coronavirus, 42 nuovi casi in provincia di Rieti

14 dicembre 2020

Quarantadue nuovi casi di Covid in provincia di Rieti, dove i guariti sono invece 45. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore i nuovi contagi, come detto 42, sono così suddivisi: Rieti (14) – Amatrice (1) – Antrodoco (1) - Cantalice (7) – Castel Nuovo di Farfa (1) - Cittaducale (1) – Colli sul Velino (1) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (2) – Forano (1) – Frasso Sabino (1) – Greccio (2) – Magliano Sabina (3) – Monteleone Sabino (1) – Pescorocchiano (1) – Poggio Catino (1) – Poggio Moiano (1) – Posta (1) – Torri in Sabina (1). Si registrano 45 nuovi guariti: (18) Rieti – (1) Accumoli – (4) Amatrice – (1) Antrodoco – (2) Belmonte in Sabina – (1) Borgo Velino – (2) Borgorose – (1) Cantalice – (2) Cittaducale – (1) Colle di Tora – (2) Fara in Sabina – (1) Greccio – (1) Poggio Mirteto – (3) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Scandriglia – (1) Tarano – (1) Torricella in Sabina. Numero tamponi eseguiti: 342. Numero totale tamponi: 31.142. Totale positivi in provincia di Rieti: 979.

