Incidente stradale a Rieti, auto sbanda e anziana rimane incastrata: intervengono vigili del fuoco

Paura nella tarda mattinata di oggi per una anziana residente in provincia di Rieti. I Vigili del fuoco di Terni stanno sono intervenuti sulla SS79 tra Marmore e l'imbocco della nuova galleria per un incidente stradale. Una 78enne della provincia di Rieti ha sbandato e finita fuori strada. I Vigili del fuoco hanno estratto dall'abitacolo della Toyota Yaris la signora che, pur impossibilitata ad uscire da sola non risultava ferita. Sul posto anche il 118 ed i Vigili urbani di Terni.

