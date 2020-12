Terminillo, la Pro loco attacca dopo la chiusura degli accessi: Gente che aveva prenotato invitata a tornare indietro

Luigi Spaghetti 13 dicembre 2020 a

Terminillo, non potevano mancare le polemiche in una giornata straordinaria come quella di del 13 dicembre. In particolare a scatenarle è stata la chiusura della “Terminillese” ai non residenti. Una decisione dettata da motivi di sicurezza e ordine pubblico che non è stata digerita dagli operatori della montagna che negli ultimi anni non avevano mai visto tanta gente tutta insieme.

“Non si può chiudere la Terminillese e inibire il transito e l’arrivo in montagna a persone che hanno prenotato nei ristoranti delle strutture alberghiere – tiene a sottolineare Antonio Cavalli, della Pro Loco Terminillo –. Su questo sia il Comune di Rieti che le Forze dell’Ordine devono fare chiarezza perché si è vista tanta disorganizzazione. Non si può impedire di salire a persone che hanno prenotato ristoranti o alberghi. Tutto questo è un danno d’immagine ed economico per tutti”.

