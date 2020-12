Rientro a scuola dopo le feste, l'Asm di Rieti prepara il nuovo piano trasporti

Monica Puliti 13 dicembre 2020 a

a

a

Al lavoro per garantire un rientro in classe, il 7 gennaio prossimo, il più normale possibile, sia per ciò che riguarda il trasporto pubblico che per i moduli scolastici. E mentre l’amministrazione provinciale procede con l’installazione dei prefabbricati che garantiranno nuovi spazi - adeguati alle note esigenze anti Covid - ai ragazzi delle Superiori (“le prime 10 aule saranno pronte per il rientro in classe a gennaio in un’area adiacente all’istituto per Geometri, in via Ricci; contestualmente, se ci riusciamo, saranno installati anche i moduli con le 8 aule presso il polo didattico di Passo Corese; procederemo infine con le 30 aule nell’area del PalaMalfatti, ma qui i tempi saranno più lunghi” ha detto giorni fa al Corriere di Rieti la consigliera provinciale con delega alla scuola, Claudia Chiarinelli), Asm e Cotral mettono a punto il servizio di trasporto e si danno appuntamento a martedì prossimo per un nuovo tavolo dopo quello di venerdì. Presieduto dal prefetto Giuseppina Reggiani, all’incontro hanno preso parte anche gli enti territoriali e il mondo della scuola. “Asm – sottolinea il presidente Vincenzo Regnini – riorganizzerà il servizio dal momento che si parla di ingressi scolastici scaglionati alle 8 e alle 10 e che la capienza sarà limitata al 50% di quella totale e non più al 75; la nostra azienda – aggiunge –, che conta su 32 pullman e 42 autisti, sarà pienamente in grado di raccogliere la sfida. E’ una situazione che stiamo studiando al meglio e speriamo che martedì, al prossimo tavolo in Prefettura, ulteriori tasselli vadano al loro posto. Certo è che, oltre al servizio per gli studenti, abbiamo tutte le altre categorie di persone, che usufruiscono normalmente dei nostri mezzi, alle cui esigenze dobbiamo rispondere”.

