Magliano Sabina, la fibra ottica è attiva. Anche Tim stenderà una sua rete

Simona Ruggeri 13 dicembre 2020

Magliano Sabina, la fibra ottica è finalmente realtà in quasi tutto il territorio comunale. Dopo la verifica dei collegamenti da parte di Open Fiber, la ditta che ha eseguito tutti i lavori, la fibra è già attiva su buona parte del territorio. Ed è attiva sia in modalità FTTH, ossia “fiber to the home”, la tecnologia che porta letteralmente la “fibra fino a casa”; sia in modalità FWA, acronimo che sta per “fixed wireless access”, permettendo il mantenimento della connessione a banda ultra larga anche in assenza di cavi in fibra ottica su parte del percorso, tramite il consorzio Open Fiber. L’intera tratta collegata dalla ditta, dalla centrale alle abitazioni, è in fibra ottica e sfrutta tutto il suo potenziale: una trasmissione dati molto più veloce, efficiente ed affidabile. Open Fiber spiega che: “La connessione ad una rete fissa avviene attraverso la posa di un cavo interrato che collega l’abitazione o l’azienda dell’utente al cosiddetto “armadio ripartilinea” a sua volta collegato, da un secondo cavo, alla centrale”. La tecnologia FTTH, quella fornita da Open Fiber, garantisce una velocità di trasmissione fino a 1 gigabit al secondo. Nei giorni scorsi, a Magliano, anche la compagnia Tim ha iniziato i lavori di stesura della fibra ottica in FTTCab, ossia “fiber to the cabinet” (fibra fino all'armadio), che è il collegamento che arriva dalla centrale in una cabina esterna vicina alla sede dell'utente, il collegamento dall’armadio agli edifici e al cliente viene effettuato, invece, tramite cavo in rame. La velocità massima in questa modalità è dunque minore, circa 300 megabit al secondo. Per verificare la copertura sarà sufficiente andare sul sito Open Fiber e verificare quelli che sono abilitati alla vendita del servizio. Un grosso passo in avanti per un piccolo territorio ma che agevolerà chi ha dovuto fare di internet lo strumento primario per il lavoro o l’istruzione.

