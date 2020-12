13 dicembre 2020 a

Coronavirus, sei morti a Rieti. Nelle ultime 24 ore 33 nuovi casi e 52 guariti. A perdere la vita una signora di 90 anni che era ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale de' Lellis, un uomo di 88 anni nel reparto Covid, una donna di 98 anni nella Rsa di torri in Sabina, una di 82 anni a malattie infettive del de' Lellis, un uomo di 79 anni e una donna di 81 nel reparto Covid.



I nuovi casi sono così distribuiti nel territorio: Rieti (15) - Cantalice (5) – Casperia (1) – Cittaducale (1) – Collevecchio (1) – Forano (1) – Magliano Sabina (1) – Monte S. Giovanni (1) – Montopoli in Sabina (4) – Poggio Nativo (1) – Posta (1) – Rivodutri (1).

Si registrano 52 nuovi guariti: (18) Rieti – (1) Amatrice – (1) Borgo Velino – (4) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina – (3) Cittaducale – (1) Cittareale – (2) Collevecchio – (1) Colli sul Velino – (1) Configni – (3) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Frasso Sabino – (1) Leonessa – (1) Magliano Sabina – (1) Montasola – (3) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (5) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Tarano.



Totale positivi in provincia di Rieti: 982.

