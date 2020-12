12 dicembre 2020 a

a

a

Coronavirus, nuovo reparto di terapia intensiva da 10 posti per l'ospedale di Rieti.

A febbraio 2021 l’ospedale de’ Lellis di Rieti sarà dotato di un ulteriore reparto di terapia intensiva da 10 posti letto. La nuova struttura modulare di circa 500 metri quadrati, sarà collocata in prossimità dell’ex pronto soccorso del nosocomio reatino e conterrà 10 stanze singole a pressione negativa e le più moderne apparecchiature elettromedicali di anestesia e rianimazione. I lavori sono già in corso per consentire la collocazione della struttura nell’area individuata, già a partire dalla metà di gennaio 2021.

L’azienda sta dotando l’ospedale di Rieti delle migliori e più moderne tecnologie per consentire ai cittadini della provincia di Rieti standard di cura e sicurezza sempre più elevati. Oltre all’installazione dei due Acceleratori Lineari presso il reparto di Radioterapia oncologica, la Regione Lazio ha approvato anche i progetti per l’acquisizione di una nuova Tac e una nuova Risonanza Magnetica, apparecchiature di ultimissima generazione.

Si tratta di segnali importanti sul piano dell’ammodernamento tecnologico e su quello dell’implementazione dei servizi e delle attività. L’azienda continua ad incrementare l’offerta, in attesa che si superi l’emergenza, consapevole che nessun reparto o servizio è stato chiuso, a cominciare dal reparto di oncologia medica attivato proprio per volontà di questa Direzione, visto che prima del 2018 il nostro ospedale ne era sprovvisto.

"Ai cittadini chiediamo di continuare a rispettare tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus: l’Azienda proseguirà nell’ampliamento dell’offerta dei servizi sanitari e socio assistenziali", dicono dalla Asl.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.