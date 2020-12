12 dicembre 2020 a

a

a

Acqua, Aps contro la Uil di Rieti: hanno divulgato fake news, non esistono bollette pazze i reclami sono pochi. Il gestore del servizio idrico replica ad alberto Paolucci segretario della Uil di Rieti che aveva segnalato il problema: "Mai emesse ‘bollette pazze’. La percentuale di reclami sulle bollette inviate è irrisoria, inferiore alle 0,3%".

Secondo Aps "sono stati inviati, infatti, semplicemente dei solleciti bonari". La società poi attacca la Uil: "E’ sorprendente e provoca amarezza che tale fake news emerga dalle dichiarazione di un’organizzazione sindacale che, come altre, dovrebbe avere a cuore, da un lato la tutela dei lavoratori e dell’altro la funzionalità e il miglioramento aziendale, obiettivi per i quali le forze attive del territorio potrebbero lavorare insieme al gestore del Servizio Idrico al fine di ridurre al minimo il fenomeno del mancato pagamento delle utenze, tutto ciò all’insegna del principio di solidarietà territoriale imposto dal Regolatore Arera".

Nel merito di quanto accaduto, "si evidenzia, numeri alla mano, che nel corso del 2020 – periodo 1 febbraio/31 ottobre – Acqua Pubblica Sabina ha emesso e inviato 235.935 bollette per un numero di utenze pari a 90.642. Sono pervenuti solo 687 reclami per verifica di mancati riscontri dei pagamenti. La percentuale dei reclami rispetto alle bollette emesse è quindi pari allo 0,29%. Evidentemente si tratta di una percentuale irrisoria, prontamente verificata e sistemata. Tale accadimento è dovuto ad un mancato allineamento tecnico tra i sistemi di billing di Aps e quelli di Poste sui bollettini postali. Per le altre linee di incasso attraverso il Mav non si sono mai riscontrate anomalie".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.