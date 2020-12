Case popolari di Rieti, al via la consegna delle chiavi a 19 nuovi inquilini degli alloggi del capoluogo

12 dicembre 2020 a

Case popolari di Rieti, al via la consegna delle chiavi a 19 nuovi inquilini degli alloggi Ater del capoluogo.

Sono iniziate, alla presenza del Commissario Straordinario dell’Ater della Provincia di Rieti, Giancarlo Cricchi, le procedure di scelta e consegna delle chiavi ai nuovi assegnatari di 19 alloggi dei 23 comunicati nel mese di maggio all’Amministrazione Comunale.

Le procedure di consegna degli alloggi, situati in complessi abitativi di proprietà dell’Ater in varie zone della Città capoluogo, sono in corso presso la sede Ater di Rieti di Via degli Olivi e, nel rispetto delle misure anti Covid, proseguiranno dunque nei prossimi giorni.

