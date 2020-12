Ripresa delle lezioni a gennaio, il prefetto di Rieti studia un nuovo piano dei trasporti

11 dicembre 2020 a

a

a

RIETI

Il 75% degli studenti reatini presto tornerà in classe. La didattica in presenza potrebbe scattare dal prossimo gennaio e con essa torna il problema legato ai trasporti. E’ questo il tema affrontato dal tavolo di coordinamento provinciale presieduto dal Prefetto Giuseppina Reggiani per l’individuazione di idonee misure volte a garantire l’effettiva ripresa delle attività didattiche in presenza per il 75% della popolazione studentesca, frequentante gli istituti scolastici secondari di secondo grado della provincia, come disposto dall’art. 1, comma 10, lett. s) del Dpcm de 3 dicembre. Presenti i rappresentanti del Comune reatino, del sindaco di Fara Sabina, nonché gli amministratori dei comuni di Amatrice, Magliano Sabina e Poggio Mirteto, ove sono presenti plessi scolastici degli istituti secondari di secondo grado. Hanno partecipato, inoltre, l’assessore alla Mobilità ed il rappresentante dell’assessorato alla Formazione e Scuola della Regione Lazio, il dirigente scolastico territoriale – Ambito IX di Rieti, il dirigente dell’Ufficio provinciale della motorizzazione civile, il presidente dell’azienda servizi municipalizzati di Rieti, nonché i rappresentanti del Cotral.

Nel corso dell’incontro, dopo ampio esame degli aspetti e delle criticità collegati alla ripresa delle attività didattiche in presenza, è stato condiviso un percorso di lavoro per l’adozione di soluzioni organizzative volte a contemperare le esigenze della frequenza scolastica con quelle dell’utilizzo in sicurezza dei mezzi di trasporto, nel rispetto delle indicazioni governative, tenuto conto delle problematiche rappresentate dall’Ufficio scolastico provinciale.

