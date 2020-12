Fara Sabina, il Pd cerca di rimettere insieme i pezzi dopo il commissariamento. Astorre: "Bisogna cambiare passo"

Paolo Giomi 11 dicembre 2020 a

a

a

Fara in Sabina, c’è voluta la visita del segretario regionale del Partito democratico, il senatore Bruno Astorre, per fotografare, in maniera tanto lampante quanto inequivocabile, lo stato attuale dei Dem a Fara ridotti ai minimi termini, con un tesseramento ai limiti dell’imbarazzo, senza rappresentanza in consiglio comunale, e un direttivo arrivato ormai al capolinea, tanto da essere commissariato, al pari di altri 6 Comuni nel Lazio. “Abbiamo deciso, con una votazione a larghissima maggioranza, di commissariare il circolo del Pd fi Fara Sabina, al pari dei circoli di altri 6 Comuni del Lazio (53 voti favorevoli e 2 contrari), non perché in quei territori abbiamo perso le elezioni, ma semplicemente perché in quei territori non siamo mai stati in partita ", ha spiegato Astorre nel corso di una conferenza stampa convocata presso la sezione di Talocci, alla presenza del coordinatore del Pd in provincia di Rieti, Antonio Ventura, del commissario del Pd di Fara Sabina, Enzo Antonacci, e di alcuni tra militanti nuovi e vecchi. "Basti pensare che qui a Fara il Pd non esprime nemmeno un consigliere comunale, e già questo rende l’idea del fatto che era necessaria un’azione forte e di rottura con il passato. Abbiamo vestito i panni di una forza politica che non è stata in grado di mettere in campo una proposta unitaria e competitiva. Abbiamo aspettato il ‘dopo’ per dare fiducia alle nostre rappresentanze locali – prosegue Astorre – ma di fronte ad un disastro di tale portata, che peraltro si è perpetrato nel tempo, abbiamo ritenuto necessario metterci le mani, avendo tanto tempo davanti senza appuntamenti elettorali di rilievo, e gettando le basi per quella che dovrà essere la classe dirigente nuova di questo partito”. Nuovo, per l’appunto, e in discontinuità con il passato, concetto che, a quanto pare, non piace alla vecchia dirigenza, che dagli spalti mostra ancora non poca insofferenza nei confronti del commissariamento. Polemiche a parte, il commissario Antonacci è comunque fiducioso sulla nuova stagione appena aperta, che lo vedrà traghettare il partito almeno fino alla primavera del 2022, quando, con tutta probabilità, si dovrà tenere il nuovo congresso per definire segreteria e direttivo. “Il Pd c’è, si sta riorganizzando, continueremo ad esserci, lo stiamo facendo con gli obiettivi che ci siamo prefissati sin dal principio – spiega Antonacci – e cioè tornare a fare politica attiva, sul territorio, e soprattutto tornare a rappresentare i cittadini di Fara Sabina e i loro bisogni”. Auguri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.