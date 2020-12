Fara in Sabina, il parco industriale dona un albero di Natale per ogni scuola

Paolo Giomi 11 dicembre 2020 a

a

a

Fara in Sabina, un albero di Natale per ogni scuola del territorio comunale. E’ il dono che la Parco Industriale della Sabina spa, società che controlla il polo della logistica di Passo Corese, ha fatto all’amministrazione comunale in vista delle festività natalizie. “Sperando di farvi cosa gradita, vi invio a nome dell’amministrazione comunale, grazie al dono della Parco Industriale, un albero di Natale da piantare nel giardino della scuola, che potrete decorare insieme per questo Natale - si legge nella lettera inviata al personale delle scuole di Fara Sabina dal sindaco Roberta Cuneo - In questo momento particolare, molte persone stanno vivendo una situazione di emergenza e di paura, e so bene che questa atmosfera è vissuta anche nel mondo della scuola, dal personale agli alunni, nei nidi, nelle superiori passando per le scuole dell Infanzia, primarie e medie. Per questo è nostro desiderio, tramite questo piccolo gesto, far sentire la nostra vicinanza a tutti voi, chiamati in questo tempo a piccole e grandi rinunce. Con questo albero vogliamo anche lanciare un segnale di speranza e di fiducia nel futuro, perché presto tutto torni a una serena normalità scolastica. Spero che questo possa suscitare in voi il calore e la gioia di una festa importante e sentita come quella del Natale. E’ importante che continuiate a sognare, anche in momenti difficili - chiosa la Cuneo - Fatelo adesso, con tanta fantasia, per creare bellissimi addobbi natalizi”.

pa. gio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.