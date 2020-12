11 dicembre 2020 a

Fara Sabina, Fratelli d'Italia raccoglie mascherine e cibo per le famiglie che hanno bisogno.

“Mai come oggi tanta nostra gente ha bisogno di aiuto anche per poter soddisfare i propri bisogni primari. La Croce Rossa, La Caritas e le associazioni di volontariato presenti stanno facendo tantissimo e la nostra comunità dà quotidianamente grande prova di generosità ed altruismo aiutando il prossimo in ogni maniera. Tuttavia c’è chi vorrebbe e potrebbe contribuire, ma non ha tempo o modo di farlo. Per questo motivo ci mettiamo ancora a disposizione aiutare le famiglie farensi in difficoltà mediante la creazione di punti di raccolta all'esterno dei negozi di generi alimentari del nostro territorio e mettendo a disposizione la nostra sede per chiunque volesse donare vivande a lunga scadenza o dispositivi di protezione”. E’ l’iniziativa “Nessuno resti solo”, lanciata dal circolo comunale di Fratelli d’Italia, che per la seconda volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria si pone l’obiettivo di essere al fianco dei più bisognosi. “Tutto ciò che verrà raccolto sarà consegnato alla Croce Rossa ed alle parrocchie del comune che sapranno come ed a chi distribuire le derrate”.

