Acqua, bollette pazze a Rieti. La Uil attacca Aps: questo è il loro regalo di Natale ai cittadini

Bollette pazze, Aps finisce nel mirino della Uil: "Stanno inviando solleciti per fatture già pagate". Il segretario provinciale Alberto Paolucci: “Sotto l’albero di Natale i cittadini di Rieti e della provincia troveranno bollette pazze. Sono tanti infatti coloro i quali in questi giorni stanno ricevendo da Aps solleciti di pagamento per rate, a parere della società mai versate. In realtà molti di questi solleciti sembrano a tutti gli effetti fuori luogo e quindi non dovuti, perché già pagati”.



“Molti titolari di utenze - spiega Paolucci - si stanno rivolgendo ai nostri sportelli dell’Adoc, l’associazione della Uil che tutela i consumatori, chiedendo aiuto e sostengo per intraprendere azioni di rivalsa contro Aps. Qualcuno si sente vessato, altri non capiscono perché dover pagare due volte la bolletta. Insomma, non andiamo lontano dalla realtà se affermiamo che in Acqua pubblica sabina la confusione sta regnando sovrana”.



“Per di più - aggiunge il segretario - in tempi di pandemia, di distanziamento, le file agli uffici postali per ritirare le raccomandate stanno complicando non poco il lavoro degli operatori. Stessa cosa accade negli uffici informazione di Aps, dove ieri si contavano in coda oltre 150 persone. Doppi disagi, quindi: bollette pazze per gli utenti e lunghe code per ritirarle. E’ chiaro che qualche situazione di morosità esisterà realmente, ma è altrettanto chiaro che le migliaia di raccomandate spedite da Aps sono inopportune”.

