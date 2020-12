Violenza sessuale di gruppo e spaccio a Viterbo, 28enne arrestato dai carabinieri a Magliano Sabina

11 dicembre 2020 a

Deve scontare 2 anni, 7 mesi e 26 giorni di carcere per una serie di reati - dalla violenza sessuale allo spaccio - che ha commesso in provincia di Viterbo. I carabinieri di Magliano Sabina, centro dove il giovane era attualmente domiciliato, lo hanno arrestato nel pomeriggio del 10 dicembre. eseguendo un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura di Viterbo. L'uomo - H. S. di 28 anni - attualmente si trova ristretto nel carcere di Rieti.

Era stato condannato in via definitiva per una serie di reati per i quali avevano proceduto i carabinieri di Viterbo. Nel 2008 era stato arrestato dai militari di Corchiano per violenza sessuale di gruppo ai danni di altri minori, nel 2015 era finito per spaccio dopo un'operazione del nucleo investigativo di Viterbo e nel 2012, sempre a Corchiano, fu denunciato perché trovato in possesso di uno sfollagente illecito.

