Spaccio, la polizia di Rieti arresta un uomo di 39 anni. Sequestrati 30 grammi di hashish

11 dicembre 2020 a

Droga per i giovani reatini, arrestato un 39enne. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Rieti hanno individuato un uomo, già noto agli investigatori poiché annovera un precedente di polizia per stupefacenti, che alle porte di Rieti, lungo la strada regionale 79 (vecchia Ternana), incontrava dei giovani tenendo un atteggiamento sospetto. Gli agenti sono entrati in azione intercettando l’auto dell’uomo che è stato bloccato e sottoposto a perquisizione che ha interessato prima la sua auto e poi la sua abitazione dove sono stati sequestrati circa 30 grammi di hashish, nonché buste di cellophane e un bilancino elettronico di precisione che servivano al confezionamento e alla pesatura delle dosi di stupefacente da spacciare. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato e successivamente ristretto agli arresti domiciliari.

