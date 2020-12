Sviluppo dell'energia all'idrogeno, firmato il protocollo tra Rieti, Antrodoco e Cittaducale

11 dicembre 2020 a

I Comuni di Rieti, Antrodoco e Cittaducale hanno sottoscritto oggi 11 dicembre un protocollo d’Intesa con Aecom, Ancitel Energia e Ambiente e Cinque International, finalizzato a realizzare un polo all’idrogeno di d’innovazione tecnologica nel settore energetico e ambientale nel cratere sismico, che rappresenti una vetrina capace di attrarre imprese, capitali finanziari e capitale umano d’eccellenza. In particolare, il Protocollo pone le basi per rimuovere eventuali ostacoli amministrativi e tecnici ai nuovi investimenti produttivi da realizzare nei territori dei Comuni aderenti. I firmatari si impegnano, tra l’altro, a coinvolgere le imprese e gli ordini professionali dei territori interessati al fine di garantire l’effettivo ritorno economico a livello locale dei progetti di investimento, nonché a tenere eventi pubblici annuali per aggiornare i diversi attori del territorio in merito agli sviluppi dei progetti. L’adesione al Protocollo è aperta a Fondazioni e ad altri enti senza scopo di lucro, a Imprese interessate allo sviluppo del territorio, alla Provincia di Rieti e a tutti i Comuni della Regione Lazio colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

