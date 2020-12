Collevecchio, la Regione approva il progetto per realizzare il primo campus diffuso del Lazio

Paolo Giomi 10 dicembre 2020 a

Il Comune di Collevecchio diventerà il primo “Campus diffuso” di tutto il Lazio, aprendo un percorso istituzionale che, in attesa di conoscere il perimetro delle risorse messe in campo dagli Enti superiori, Regione in primis, ma anche Governo centrale, potrebbe rappresentare un apripista non di poco conto per combattere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri della provincia di Rieti, che già dopo il terremoto del 2016, e a maggior ragione ora nel pieno dell'emergenza sanitaria in corso, rischiano di scomparire dal punto di vista sociale, economico e anche demografico.

Per questo l’amministrazione guidata dal sindaco Federico Vittori, nei mesi scorsi, ha presentato in Regione un progetto che punta a promuovere la residenzialità di studenti e lavoratori in smart working, che potrebbero usufruire di un patrimonio immobiliare a costo molto basso e di collegamenti diretti in meno di un’ora con la città di Roma e l’aeroporto di Fiumicino, attraverso la linea ferroviaria FL1 Orte-Fara-Roma, che fa scalo, tra le altre fermate, anche a Collevecchio. Progetto che è subito piaciuto in Regione, tanto che ieri l’assessore all’Urbanistica, Massimiliano Valeriani, ha sottoscritto con il primo cittadino di Collevecchio un protocollo d’intesa per avviare un’autentica “cabina di regia” finalizzata alla redazione di uno studio di fattibilità del progetto “Collevecchio Campus Diffuso”.

