Fara Sabina, cento anni dall'eccidio di Canneto. Il sindaco ricorda gli 11 braccianti trucidati

Fara in Sabina, centesimo anniversario dell’eccidio di Canneto, commemorazione di uno dei passaggi storici più cupi mai registrati sul territorio. Nella mattina del 10 dicembre, alla presenza delle massime autorità civili, militari e delle rappresentanze dei lavoratori, è stato fatto omaggio al cippo che ricorda gli undici braccianti agricoli massacrati nel 1920, per una presunta “colpa” che altro non era la rivendicazione di più giuste ed eque condizioni di lavoro. “Insieme alla Cgil Rieti-Roma Est Valle dell’Aniene, ho voluto rendere onore alla memoria e al coraggio di quei lavoratori che il 10 dicembre 1920 hanno lottato, pagando con la vita, per la propria dignità e per quei valori di democrazia e libertà che oggi sono alla base della nostra società – ha detto il sindaco Roberta Cuneo, che ha preso parte all’evento in compagnia dell’assessore Fabio Bertini - credo sia fondamentale ricordare il sacrificio di chi ci ha preceduto per garantire quei diritti di cui godiamo oggi, e tramandare, in modo condiviso, la memoria di quei fatti alle future generazioni”. Il ricordo della tragedia è stato celebrato e condiviso da tutte le forze politiche di Fara.

