Coronavirus, la Asl di Rieti ringrazia gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza da 9 mesi. Il video

10 dicembre 2020

Un video (clicca qui per vederlo) che "celebra" l'impegno degli operatori sanitari in forza alla Asl di Rieti che da mesi sono impegnati per arginare l'emergenza coronavirus. Un regalo che l'azienda ha voluto dedicare a medici, infermieri, tecnici e operatori socio sanitari che lavorano da nove mesi nelle corsie ospedaliere, nelle strutture sanitarie o nelle case di riposo.

"Un video, una storia, la nostra storia, quella dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti che da nove mesi combatte, senza soluzione di continuità, contro un virus invisibile che ha cambiato la vita quotidiana di ognuno di noi e il sistema sanitario", si legge nella nota diramata su Facebook dalla Asl.

"Un minuto e 54 secondi in cui proviamo a raccontare, attraverso alcune immagini simbolo della pandemia e i volti dei nostri operatori sanitari, il lavoro svolto nelle corsie dell’ospedale e sul territorio, per le comunità della provincia di Rieti. A tutto il personale, grazie dalla Direzione Aziendale", concludono dalla Asl.

