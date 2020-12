Coronavirus, a Magliano Sabina morta anziana che era appena guarita dal Covid

10 dicembre 2020 a

Una signora di 94 anni è morta a Magliano Sabina dopo aver contratto il Covid. La donna è deceduta poco dopo che era stata dichiarata guarita.A darne notizia è il sindaco Giulio Falcetta: "E' deceduta una signora di 94 anni a cui ero molto legato. La donna aveva importanti patologie e si era negativizzata al Covid, ma è chiaro che la situazione ha influito", scrive il primo cittadino nel bollettino sull'emergenza pubblicato su Facebook.

Il sindaco fa il bilancio dell'emergenza nel Comune dove ci sono ancora 21 persone positive, 7 in via di accertamenti, 47 guariti e 7 in sorveglianza. I deceduti dall'inizio dell'emergenza sono due.

"La buona notizia viene dalle molte persone guarite, ma dobbiamo mantenere alta l'attenzione perché la strada è ancora lunga. I controlli da parte delle forze dell'ordine continueranno. Vi chiedo massima attenzione e rispetto delle regole", conclude il primo cittadino.

