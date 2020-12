10 dicembre 2020 a

Coronavirus, a Rieti morta anziana di 94 anni. Nelle ultime 24 ore 37 nuovi casi e 63 guariti. La donna che ha perso la vita era ricoverata all'ospedale San Camillo de Lellis.

Questa la distribuzione dei nuovi casi: Rieti (12) – Borgorose (1) – Casperia (1) – Colli sul Velino (3) – Fara in Sabina (3) – Greccio (1) – Magliano Sabina (3) – Montopoli in Sabina (5) – Poggio Catino (1) – Selci (2)- Tarano (4) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 63 nuovi guariti: (26) Rieti – (2) Accumoli – (1) Borgorose – (3) Cantalice – (1) Cantalupo – (1) Castel di Tora – (1) Caste S. Angelo – (7) Cittaducale – (1) Contigliano – (1) Cottanello – (2) Fara in Sabina – (2) Frasso Sabino - (1) Magliano Sabina – (1) Montopoli in Sabina - (3) Poggio Bustone - (1) Poggio Mirteto – (2) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo - (1) Rivodutri – (1) Rocca Sinibalda – (1) Scandriglia – (1) Stimigliano - (1) Tarano.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1066.







Numero tamponi eseguiti: 378.



Numero totale tamponi: 30.118.

