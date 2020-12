Ubriaco al volante condannato a sei mesi. Arrestato dai carabinieri di Cittaducale

10 dicembre 2020 a

Cittaducale, carabinieri arrestato uomo che fu sorpreso ubriaco al volante. Deve scontare sei mesi.

I militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cittaducale lo sorprendevano alla guida dell’auto completamente ubriaco, succedeva qualche tempo fa.

P.E. conduceva il proprio veicolo, per le vie di Antrodoco, sbandando vistosamente. Fermato prontamente dai carabinieri, venne accertato a suo carico, tramite l’utilizzo dell’etilometro, un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l e per questo venne deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti e condannato a una pena detentiva e pecuniaria.



Oggi, divenuta la sentenza definitiva, i Carabinieri di Antrodoco, a seguito di quei fatti, hanno tratto in arresto il quarantacinquenne che, su ordine del Tribunale di Rieti, dovrà scontare 6 mesi di reclusione presso il proprio domicilio in Antrodoco.



