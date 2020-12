10 dicembre 2020 a

Rieti, deve scontare nove mesi per reati contro il patrimonio. I carabinieri arrestano uomo di 41 anni.

I carabinieri della stazione di Rieti, a seguito dell’emissione di un decreto per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Rieti, hanno tratto in arresto M. M. classe 1979. Lo stesso dovrà espiare la per di mesi 9 di reclusione poiché è stato giudicato responsabile di vari reati contro il patrimonio.

L'uomo dopo le formalità di rito in caserma, è stato accompagnato dai carabinieri presso la Casa Circondariale di Rieti dove trascorrerà i prossimi nove mesi così come previsto dalle sentenze a suo carico.

