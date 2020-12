Vaccino antinfluenzale, a Rieti distribuite oltre 41 mila dosi. Ora arriverà anche il camper della Asl nei paesi

10 dicembre 2020 a

Con le ulteriori 2.420 dosi ricevute, la Asl di Rieti ha consegnato ai medici di medicina generale e ai pediatri 41.091 vaccini con un incremento, rispetto al 2019, di 11.091 dosi distribuite. Per la prima volta, quest’anno, i pediatri hanno proceduto con le vaccinazioni nei confronti dei bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, effettuando, fino ad oggi, 1336 vaccinazioni. La vaccinazione antinfluenzale è stata anche eseguita nelle 77 strutture socio assistenziali e nelle 5 RSA della provincia di Rieti, con una copertura del 90% degli ospiti e una adesione del 64% tra gli operatori, percentuale analoga a quella raggiunta tra gli operatori sanitari dell’ospedale provinciale. “Riteniamo fondamentale, in questo particolare momento di emergenza – spiega il direttore generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo - fare ogni sforzo affinché tutta la popolazione e in particolare le fasce più fragili, aderisca alla campagna antinfluenzale. Per questo abbiamo voluto potenziare l’attività vaccinale recandoci con un ambulatorio sanitario mobile, nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia, in alcuni centri della provincia di Rieti, diffondendo una corretta informazione e praticando i vaccini gratuitamente e senza alcuna prenotazione”.

La Asl di Rieti potenzia la campagna antinfluenzale con un tour dedicato che toccherà alcuni centri della provincia di Rieti, dalla bassa Sabina all’alta valle del Velino, passando per il capoluogo. Grazie ad un camper sanitario attrezzato, con medici e infermieri aziendali a bordo, verrà effettuata gratuitamente, senza alcuna prenotazione, la vaccinazione antinfluenzale che quest’anno, è particolarmente importante, per evitare la concomitanza dei sintomi influenzali con quelli da Covid-19.

Il camper, prima della pausa natalizia, farà tappa a Rieti, sabato 12 e domenica 13 dicembre in piazza Vittorio Emanuele II, giovedì 17 dicembre a Pescorocchiano in piazza Pantano e sabato 19 dicembre a Poggio Mirteto in piazza Martiri della Libertà. Gli appuntamenti in piazza con la campagna vaccinale aziendale prevedono un orario 10:00 – 16:00. Dopo la pausa natalizia, l’iniziativa ripartirà toccando altri comuni della provincia di Rieti.

