Assolta l'ex consigliere regionale del Pdl Lidia Nobili. Era accusata di truffa per i rimborsi elettorali: Sono stata sempre serena, non escludo un ritorno in politica

Assoluzione con formula piena per l’ex consigliera regionale del Pdl Lidia Nobili e l’imprenditore reatino Paolo Campanelli. Secondo il Tribunale di Roma “Non ci fu alcuna truffa alla Regione per quanto riguarda i rimborsi delle spese elettorali”. Lidia Nobili (difesa dagli avvocati Giorgio Perroni e Nicola Madia) e Paolo Campanelli (difeso dall’avvocato Roberto Zanotti) nel 2015 erano stati rinviati a giudizio con l’accusa di truffa aggravata e continuata per aver ottenuto 139mila euro di rimborsi per la società “Lallaria srl”. Era il periodo delle “spese pazze” in Regione aperto con lo scandalo legato a Franco Fiorito. E poi a seguire molti altri consiglieri regionali di destra e sinistra finirono sotto la lente della magistratura. Lente che è finita sopra anche l’ex consigliera Pdl Lidia Nobili e all’imprenditore Paolo Campanelli. Secondo l’accusa l’ex consigliera aveva destinato i fondi del gruppo politico non per le manifestazioni e incontri di partito ma per la sua campagna elettorale per il consiglio comunale di Rieti. Manifestazioni curate appunto dalla società di Campanelli che sempre secondo l’accusa aveva beneficiato di finanziamenti pubblici non dovuti. Tesi smontata dal Tribunale di Roma che ha assolto i due con formula piena. I due escono puliti ed a testa alta da una lunga vicenda giudiziaria.

“La giustizia arriva sempre anche se impiega troppo tempo. Sono stata sempre serena - dice l’ex consigliera regionale - anche durante il processo perché avevamo presentato prove forti a sostegno della mia difesa e cosi è stato. Ho sempre avuto fiducia nella magistratura, ma oggi questa fiducia esce rafforzata”. Ora non è escluso un suo ritorno nella scena politica.

“Vediamo, io non ho mai smesso di fare politica. Non escludo nulla, vediamo quello che succede nei prossimi mesi”.

