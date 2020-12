Forano, il sindaco costretto a chiudere la scuola rimasta senz'acqua a causa di un guasto alla rete idrica. Il video

Sullo stesso argomento: Picchia la nonna e la ferisce alla testa. Arrestato giovane di 26 anni

09 dicembre 2020 a

a

a

Forano, dopo il Covid arriva il maltempo a flagellare l’offerta didattica in Sabina. Mercoledì 9 dicembre il Comune di Forano ha dovuto chiudere la sua scuola a causa dell’impossibilità di approvvigionare l’edificio di acqua corrente. Il tutto per via di un guasto alla condotta principale che rifornisce l’intero centro abitato, danneggiata dagli smottamenti provocati dalle violente piogge di questi giorni. Disagi non solo per studenti e insegnanti, ma anche per i residenti, rimasti per ore senza acqua pubblica. A comunicare la necessità di dover chiudere il plesso scolastico è direttamente il sindaco di Forano, Marco Cortella. “In modo assolutamente imprevedibile si è interrotto il flusso idrico, una rottura provocata, verosimilmente, da qualche smottamento o frana sulla linea che porta l’acqua in paese. Aps ha riferito di problematiche anche in altri paesi dell’area, e tecnici dell’azienda sono già al lavoro per cercare di individuare il guasto e riprendere il regolare approvvigionamento”.

Il guasto è stato individuato dopo poche ore e riparato dai tecnici dell'Aps: "Questo è stato l'imprevisto di questa mattina, che ha causato l'assenza di acqua a Forano. Quando sono uscito dalla sede comunale era ritornata l'acqua e adesso mi hanno comunicato che la riparazione è stata effettuata e che stanno riaprendo la condotta principale della linea generale che porta acqua a Forano al fine di ripristinare il flusso regolare. Ringrazio la società e soprattutto gli operai per il pronto e difficile intervento", scrive Cortella su Facebook.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.