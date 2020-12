Amazon, i sindacati chiedono salari migliori e più assunzioni per i precari. Tavolo a Roma

09 dicembre 2020 a

Amazon, ribadire le istanze presentate mercoledì 9 dicembre ai dipendenti dei centri logistici di Vercelli, Torrazza e Passo Corese all’incontro che si terrà il 10 dicembre tra le rappresentanze nazionali dei settori trasporti e logistica di Cgil e Uil e la Conftrasporto, associazione alla quale Amazon Logistica Italia ha dato mandato di rappresentanza per ascoltare le esigenze dei lavoratori degli hub della multinazionale americana. E’ questa la sintesi della doppia sessione di incontri che, al pari dei due siti piemontesi, si è tenuta anche a Passo Corese, nelle pertinenze del centro distribuzione FCO1. Dove i delegati sindacali di Filt-Cgil e Uiltrasporti, le due associazioni più rappresentate tra il personale impiegato nella struttura del polo logistico coresino, hanno ribadito punto per punto i contenuti del documento anticipato dal Corriere di Rieti. Un documento che, in sostanza, chiede all’azienda statunitense una revisione salariale e la garanzia delle indennità previste dal contratto nazionale per alcune specifiche mansioni che si svolgono all’interno della struttura.

Tra i punti principali, quello di aprire una contrattazione collettiva di secondo livello, finalizzata al miglioramento del trattamento economico dei lavoratori, la revisione delle retribuzioni per alcune figure lavorative che non sono attualmente elencate nelle declaratorie del contratto nazionale Logistica e Trasporti. Non solo. Anche il tema della sicurezza è tra le priorità esternate dai dipendenti, che chiedono più tutele soprattutto per quanto riguarda reparti come quello del carico spedizioni. Ultimo, ma non meno importante, è il punto in cui si chiede all’azienda un livello maggiore di inserimento dei dipendenti a tempo impiegati nei picchi stagionali. Richieste che, oggi, verranno poste all’attenzione dei delegati di Conftrasporto dalle segreterie nazionali dei comparti sindacali.

