Coronavirus, a Fiano Romano Il Comune mette a disposizione psicologi che rispondono al telefono

09 dicembre 2020 a

a

a

Fiano Romano, una task force per aiutare i cittadini a superare la pandemia. È questa l’idea del Comune per far fronte ai danni che il Covid ha causato nella popolazione. Con una delibera di giunta è stata istituita una Unità emergenza Covid19 (Uec) composta dal sindaco, dall’ assessore ai Servizi sociali, dall’ assistente sociale, dai referenti medici Ucp di Fiano Romano, dalla AslRm4 dal Sisp/Rm4.4, dai Carabinieri, dal corpo di polizia locale e dallo psicologo. Insomma, in primo piano non c’è solo la salute del corpo, anche quella della mente e delle relazioni. Lo strumento individuato è l’attivazione di un servizio telefonico, assolutamente gratuito, al quale chi vorrà potrà rivolgersi per confrontarsi ed esporre i propri problemi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.