09 dicembre 2020 a

a

a

Coronavirus, tre morti a Rieti. Sono 48 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 107 i guariti A perdere la vita una donna di 81 anni che era ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale de' Lellis di Rieti, un 65enne che era ricoverato in terapia intensiva e un uomo di 83 anni che è deceduto al pronto soccorso.

I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: Rieti (14) – Antrodoco (1) – Cantalice (2) – Cittaducale (7) – Cittareale (1) – Frasso Sabino (1) – Leonessa (4) – Magliano Sabina (2) – Monteleone Sabino (1) – Pescorocchiano (1) – Poggio Bustone (4) – Poggio Catino (2) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (1) – Poggio Nativo (1) – Rivodutri (1) – Tarano (2) – Toffia (1) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 107 nuovi guariti: (42) Rieti – (1) Accumoli – (2) Amatrice – (4) Borgorose – (4) Cantalice – (3) Caste S. Angelo – (2) Cittaducale – (3) Contigliano – (4) Fara in Sabina – (1) Forano - (8) Greccio – (1) Leonessa – (3) Magliano Sabina – (1) Morro Reatino – (4) Orvinio – (2) Pescorocchiano – (4) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (5) Rivodutri – (8) Tarano – (1) Torri in Sabina – (1) Vacone.



Numero tamponi eseguiti: 503 dunque il totale raggiunge quota 29.740. Totale positivi in provincia di Rieti: 1093.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.