Stimigliano, classe di seconda media in quarantena

08 dicembre 2020 a

a

a

"Si comunica che in seguito alla positività di un'alunna, la Asl di Rieti ha disposto la quarantena esclusivamente per gli alunni della II C della scuola secondaria di primo grado del plesso di Stimigliano Centro. Pertanto i rispettivi alunni domani, mercoledì 9 dicembre, non faranno rientro a scuola fino a nuova disposizione da parte della Asl. E' stata effettuata una pulizia approfondita dei locali da parte del personale dell'istituto. Inoltre si informa che non è stato predisposto il regime di quarantena preventiva per il personale docente e personale Ata. Resta inteso che per tutti gli altri alunni la scuola riprenderà regolarmente". Ad annunciarlo il sindaco Franco Gilardi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.