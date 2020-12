Matteo Salvini sceglie Rieti per l'Immacolata

Luca Feliziani 09 dicembre 2020 a

Per la festa dell’Immacolata il leader della Lega Matteo Salvini e la sua compagna Francesca Verdini hanno scelto il capoluogo reatino. La coppia è stata immortalati dal direttore “segugio” di Rietilife Emiliano Grillotti lungo le piazze e le vie della nostra città. Con i colleghi di Rietilife il leader della Lega si è fermato a chiacchierare ed a spiegare i motivi della sua visita.

“Perché sono a Rieti? Perché non la conosco abbastanza. Sono già stato qui per le elezioni ma non in quiete. Ho mangiato tipico qui a Rieti, dopo aver visto la Cascata delle Marmore e ora facciamo due passi in centro”. Sono queste le parole di Matteo Salvini.

