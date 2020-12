Covid, in provincia di Rieti due morti e 15 nuovi casi. I guariti sono 48

08 dicembre 2020 a

a

a

Due morti, 15 nuovi casi e 48 guariti: è questo il bilancio del bollettino odierno sul Covid diffuso dalla Asl di Rieti. I 15 nuovi positivi sono così divisi: Rieti (3) – Antrodoco (1) - Castel Nuovo di Farfa (2) – Colli sul Velino (1) – Contigliano (1) - Fara in Sabina (2) – Poggio Bustone (1) – Rivodutri (1) – Scandriglia (1) – Torri in Sabina (2). Si registrano 48 nuovi guariti, così suddivisi: (9) Rieti – (1) Belmonte in Sabina – (11) Borbona - (2) Borgorose – (1) Cantalice – (1) Casaprota - (4) Cittaducale – (2) Contigliano – (1) Cottanello - (9) Fara in Sabina – (1) Greccio – (1) Monte S. Giovanni – (1) Montebuono – (1) Montenero Sabino – (1) Poggio Nativo – (1) Salisano – (1) Tarano. Numero tamponi eseguiti: 343. Numero totale tamponi: 29.237. Si registrano due decessi: un uomo di 86 anni (area Covid Pronto Soccorso OGP Rieti), una donna di 86 anni (casa alloggio Tarano). Totale positivi in provincia di Rieti: 1.155.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.