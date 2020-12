Rieti, per le agenzie di viaggio perdite anche del 95%

08 dicembre 2020 a

E’ stato forse quello dei viaggi il settore più duramente colpito dalla pandemia, con perdite secche di oltre il 90% del fatturato. Lo dicono le agenzie di viaggio della città alla luce delle restrizioni anti Covid. “Rispetto al 2019, quest’anno abbiamo perso il 90,5% di fatturato – dice il titolare di Maccardi Viaggi, Salvatore Accardi in via dei Flavi -. Abbiamo fatto qualcosa fino a settembre, prima che arrivasse la seconda ondata pandemica, dopo di che nulla. Ci siamo salvati – aggiunge – grazie agli aiuti di Stato e al fatto di avere i locali di proprietà; i miei dipendenti, cinque, sono a casa e percepiscono la cassa integrazione mentre io, l’unico rimasto in agenzia, ho potuto accedere ai contributi e ai fondi di garanzia messi a disposizione per sostenere il settore”. Bilancio a tinte fosche anche alla Dudi Viaggi di piazza Oberdan. “Siamo un ambito economico azzerato – dice Malak – e le misure messe in campo dal Governo non hanno tenuto conto che iniziamo a lavorare a marzo/aprile per fatturare poi in estate, quando la gente parte per le vacanze. Il Covid, oltre ad aver cancellato la produzione di questo 2020, ha danneggiato anche tutto il lavoro fatto a fine 2019, quando si organizzano viaggi in vista delle cerimonie della primavera successiva. Il 2021? Per ora non abbiamo neppure una richiesta”. “La riduzione del fatturato da marzo scorso in poi è dell’ordine dell’80% - dichiara Francesco Giuseppe Sorgentone, responsabile della Travel & Wine di via Garibaldi –. La nostra salvezza è legata ai viaggi all’estero confezionati da noi e programmati nell’anno prossimo, che abbiamo venduto benissimo, con la speranza che si torni a viaggiare presto”. Pronostici per il 2021? “Sono legati al vaccino in arrivo e, anche in questo caso, alla speranza che si abbia la possibilità economica di farlo ancora. I ristori ci sono stati, ma hanno coperto solo parzialmente le perdite”. Un 2020 “umiliante”. Lo definisce così Lorenzo Riili, della Salaria Viaggi di viale Morroni. “Siamo riusciti a galleggiare grazie alla biglietteria aerea e ferroviaria, diversamente sarebbe stato complicato reggersi con le quaranta vacanze vendute in estate. Inoltre, ho attinto a tutte le misure messe in campo da Governo e Regione, che sono arrivate e mi hanno consentito di arginare l’impatto, pesantissimo. Ora poi arriverà un’altra botta, quella del lockdown aereo dal 21 dicembre al 6 gennaio, misura che peraltro ritengo giusta. Per il 2021 – conclude – aspettiamo che arrivi il vaccino”.



