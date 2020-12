Covid nel Reatino, 28 nuovi casi e due decessi nelle ultime 24 ore. Sono 55 i guariti

07 dicembre 2020 a

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 28 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (14) - Antrodoco (1) – Cantalice (2) - Cittaducale (3) – Fara in Sabina (2) – Fiamignano (1) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Bustone (3) – Rivodutri (1). Si registrano 55 nuovi guariti: (21) Rieti – (3) Antrodoco – (3) Belmonte in Sabina – (1) Borbona - (2) Borgorose – (5) Cittaducale - (4) Cittareale - (1) Colli sul Velino – (1) Contigliano – (3) Fara in Sabina – (2) Magliano Sabina - (1) Monteleone Sabino – (1) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano - (1) Poggio Bustone - (3) Poggio Moiano – (1) Rivodutri – (1) Rocca Sinibalda. Numero tamponi eseguiti: 259. Numero totale dei tamponi: 28.894. Si registrano due decessi: una donna di 66 anni e una donna di 57 anni (Terapia Intensiva OGP Rieti). Totale positivi in provincia di Rieti: 1190.

