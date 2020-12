Poggio Nativo, riaperta la farmacia dopo l'ordinanza del sindaco

07 dicembre 2020 a

a

a

La farmacia di Poggio Nativo riapre. La vicenda si è conclusa con un finale positivo soprattutto per i residenti che in questo momento particolamente difficile tornano ad avere il presidio medico.

La struttura ha riaperto nella giornata di sabato anche se il certificato medico della dottoressa Laura Cilea, titolare dell’unica farmacia presente all'interno del territorio di Poggio Nativo, reca come data di fine malattia quella del 6 dicembre, eppure, la farmacia stessa è tornata in servizio dal giorno precedente. Dunque, come ci ha avvisato la diretta interessati, “la farmacia è stata aperta in anticipo”, rispetto alle prescrizioni mediche; questo perché come raccontano i fatti, e come evidenzia pure la Cilea, il primo cittadino di Poggio Nativo, Veronica Diamilla, “ha emesso un’ordinanza di riapertura immediata”. Pertanto, per ora, caso risolto nel piccolo borgo sabino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.