Coronavirus, un morto a Rieti e 71 nuovi contagi. Guarite 73 persone

05 dicembre 2020

Settantuno nuovi casi di Covid nel reatino, dove nelle ultime 24 ore si registra la morte di un anziano di 79 anni che era ricoverato in terapia intensiva. I 71 contagi accertati dalla Asl sono così distribuiti: Rieti (21) - Antrodoco (5) – Borbona (1) - Borgo Velino (1) - Borgorose (1) – Cantalupo in Sabina (1) – Casaprota (1) - Castel S. Angelo (1) – Cittaducale (3) – Cittareale (1) - Contigliano (2) – Fara in Sabina (2) – Fiamignano (4) – Labro (2) – Leonessa (4) – Mompeo (1) – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (1) – Montopoli in Sabina (2) – Pescorocchiano (3) – Petrella Salto (1) - Poggio Bustone (2) – Poggio Moiano (4) – Posta (1) - Rivodutri (2) – Roccantica (2) – Scandriglia (1). Ci sono anche 73 guariti: (34) Rieti – (3) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina - (5) Borgorose – (2) Cantalice – (1) Casaprota - (1) Castel S. Angelo – (1) Cittaducale – (1) Colle di Tora - (1) Colli sul Velino – (1) Contigliano – (1) Cottanello – (1) Fara in Sabina - (5) Greccio – (1) Labro – (3) Leonessa - (2) Monteleone Sabino – (2) Morro Reatino - (1) Poggio Bustone – (2) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Rivodutri – (1) Scandriglia. Numero tamponi eseguiti: 381. Numero totale dei tamponi: 28.424. Totale positivi in provincia di Rieti: 1.229.

