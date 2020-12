La Rieti-Terni all'ultimo chilometro

05 dicembre 2020 a

a

a

La Rieti-Terni è realtà: il 22 dicembre l’opera sarà inaugurata e percorribile da tutti. A Terni si arriverà in poco più di 20 minuti. Finisce una vera e propria odissea per questa strada eterna incompiuta da decenni. Finalmente si è arrivati a vedere la luce. A darne comunicazione ufficiale è stato il vice ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri che ieri mattina è tornato a fare un sopralluogo sul cantiere per verificare di persona la situazione. “Il 16 ottobre di un anno fa – spiega – avevo preso visione personalmente di un cantiere fermo per il fallimento della precedente azienda e nel giro di una settimana con Anas siamo poi riusciti a trovare una soluzione. Oggi, dopo un anno, completiamo come promesso, l’importantissimo asse stradale della Terni - Rieti e lo consegneremo ai cittadini restituendo finalmente normalità viaria a tutto il territorio”. Mancavano di fatto gli ultimi tre chilometri per completare definitivamente la direttrice principale dell’opera che unisce le due città e le due province. “A causa del lungo periodo di stop in cui ha versato il cantiere – hanno spiegato di recente i tecnici Anas – è stato necessario rivedere alcuni parametri perché avevano subìto dei cambiamenti, in particolare per via dell’esposizione al sole e agli agenti atmosferici. Poi ci sono stati anche ritardi a causa del Covid, ma adesso la sfida è stata vinta”.

Il deputato reatino del M5s presente ieri ha avuto parole di elogio per l’azione di Cancelleri. “Grazie a Giancarlo Cancelleri per essere qui ancora una volta, solo grazie a te e alla tua costanza abbiamo questi risultati. Se non fossi venuto qui un anno fa, non avremmo completato l’opera, non l’avremmo assegnata un anno fa direttamente e Ircop. Entri nella storia del territorio”. A stretto giro la risposta di Moreno Imperatori, consigliere comunale con delega ai trasporti. “Il principale artefice politico del completamento è stato il senatore Angelo Maria Cicolani e un particolare plauso va all’onorevole Guglielmo Rositani e Fabio Melilli. A Lorenzoni non pare vero che a breve, alla prossima inaugurazione, riuscirà a farsi fotografare insieme al ministro, va bene un po’ di propaganda, in politica ci sta, ma l’esagerazione indigna. Se ci fosse un posizionamento meritocratico alla foto rituale, Lorenzoni dovrebbe essere posizionato in ultima fila, fare capolino, sperando che i fotografi usino un grandangolo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.