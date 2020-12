Rieti, cresce la richiesta di vaccini antinfluenzali

Paola Corradini 05 dicembre 2020 a

Dal 1 ottobre, giorno d'inizio della campagna antinfluenzale 2020/2021, si è subito capito che il numero dei vaccini antinfluenzali eseguiti sulla popolazione lo scorso anno, non sarebbe stato sufficiente vista la richiesta altissima da parte dei cittadini. “Non lasciarti influenzare, vaccinati”, lo slogan lanciato da Regione Lazio e direzione aziendale Asl sottolineando l’importanza di vaccinarsi per prevenire l’influenza e rendere più semplice la diagnosi di casi sospetti con sintomatologia riconducibile al Covid-19. Da qui la decisione dell'obbligatorietà di sottoporsi al vaccino per gli over 60 e gli operatori sanitari. Ma sono tantissimi i cittadini, anche chi non lo aveva mai fatto, che hanno deciso di sottoporsi al vaccino antinfluenzale. Da ottobre ad oggi le richieste sono state più delle dosi disponibili nonostante nel Reatino ne siano state distribuite oltre 13mila in più rispetto allo scorso anno. Ad oggi, come sottolineato anche dalla Asl di Rieti, “in città e in provincia è stato abbondantemente superato il numero delle dosi totali di vaccino distribuite lo scorso anno per la campagna antinfluenzale”. Quindi è chiaro che la richiesta da parte dei reatini è aumentata notevolmente. “E' molto difficile reperirli anche se ogni tanto qualche lotto arriva ma c'è troppa richiesta e meno disponibilità” dicono i farmacisti. Così per molti anziani, da sempre i primi a vaccinarsi, c’è stato uno slittamento di qualche settimana proprio per la carenza dei vaccini antinfluenzali. “In questo momento – dice Paolo Bigliocchi medico di medicina generale - aumentano l'insicurezza e la paura soprattutto nei soggetti più fragili. A dimostrazione di questo la richiesta abnorme di vaccinazioni che vede cittadini mai vaccinati chiedere di poterlo fare con grandi difficoltà di approvvigionamento e con gli studi medici che esplodono per le richieste”. La prima tranche ha visto arrivare alla Asl 17mila dosi, la seconda è ugualmente arrivata e terminata anche se la Regione Lazio ha messo a disposizione fino a 53 mila dosi per l'intera provincia. Lo scorso anno erano state 30mila le persone vaccinate mentre per fine 2020 probabilmente si arriverà almeno a 45 mila. La carenza del vaccino crea allarme tra i cittadini anche se l'Unità di Crisi della Regione Lazio ribadisce che “l’eccezionale aumento di richiesta di vaccino antinfluenzale ha reso la domanda superiore alla disponibilità nonostante le aziende produttrici abbiano preventivamente incrementato la produzione, ma non sempre sono riuscite a soddisfare le richieste delle Aziende Sanitarie”. Viene ribadito però che “non verrà compromesso l'obiettivo finale della campagna di vaccinazione che coprirà tutte le richieste e le fasce di cittadini”.

