Rieti, mercoledì 9 dicembre riapre l'Archivio di Stato

In ottemperanza al dpcm del 3 dicembre, l’Archivio di Stato di Rieti comunica che da mercoledì 9 dicembre saranno di nuovo attivi i servizi al pubblico in presenza. Per l’accesso resta la necessità di una previa prenotazione via mail e il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione da Covid-19. Per prenotarsi occorre inviare una mail all’indirizzo: [email protected] entro le ore 12 del giorno precedente a quello che si vuole richiedere, anticipando il tema della ricerca. Servirà, quindi, attendere una risposta da parte degli uffici per conoscere la data e l’ora assegnate. Gli orari di apertura sono il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 17; il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.

