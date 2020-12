Rieti, scomparso il professor Gisberto Fioravanti. Fu insegnante di storia e filosofia al liceo Varrone

Monica Puliti 04 dicembre 2020 a

La sua ultima preoccupazione, prima che le condizioni di salute peggiorassero, era stata quella dei libri, dei tanti libri che aveva in casa. “’Portali a Fiumata’, mi aveva detto, ‘per fare una biblioteca in modo che i bambini poveri del Cicolano possano leggerli’. Ma papà, bambini ormai non ce ne sono più in quelle zone, gli avevo risposto io”. E’ questo il ricordo commosso di Federico Fioravanti, figlio del professor Gisberto, scomparso ieri l’altro all’età di 96 anni (ne avrebbe compiuti 97 a gennaio). Insegnante di storia e filosofia al liceo Classico, e prima ancora di lettere, ha formato intere generazioni di studenti reatini (gli ultimi cinque sindaci della città sono stati suoi allievi) con il suo modo garbato e assolutamente personale – ore intere passate a spiegare l’etimologia delle parole, perché la dimestichezza con il vocabolario apre ampi orizzonti di conoscenza - di trasmettere l’amore per quelle materie.

