Morta anziana di 93 anni all'ospedale di Rieti e 63 nuovi contagi. I guariti sono 83

04 dicembre 2020 a

a

a

Un morto e 63 nuovi casi di Covid in provincia di Rieti, a fronte di 83 guariti. Gli ultimi positivi sono così distribuiti: Rieti (13) – Accumoli (1) – Amatrice (3) - Antrodoco (5) – Borgo Velino (1) - Borgorose (2) – Castel S. Angelo (1) – Castel Nuovo di Farfa (2) - Cittaducale (6) – Contigliano (2) – Fara in Sabina (6) – Frasso Sabino (4) – Greccio (1) – Magliano Sabina (1) – Poggio Bustone (5) – Poggio Moiano (3) – Poggio Nativo (2) – Rivodutri (1) – Rocca Sinibalda (1) – Tarano (1) – Toffia (1) – Torricella in Sabina (1). Si registrano 83 nuovi guariti: (28) Rieti – (2) Amatrice – (5) Borgorose – (4) Cantalice – (1) Casaprota - (3) Castel Nuovo di Farfa – (4) Cittaducale – (1) Contigliano – (1) Fiamignano – (2) Forano - (1) Greccio – (1) Monteleone Sabino - (1) Paganico – (2) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto - (3) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino - (4) Poggio Mirteto – (7) Poggio Moiano – (4) Poggio Nativo – (2) Scandriglia – (2) Torri in Sabina – (3) Torricella in Sabina. Numero tamponi eseguiti: 150. Numero totale dei tamponi: 28.043. Si registrano un decesso: si tratta di una donna di 93 anni (zona covid Pronto Soccorso OGP Rieti). Totale positivi in provincia di Rieti: 1.232.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.