Magliano Sabina, la direttrice della Asl Marinella D'Innocenzo visita la casa della salute: Ex ospedale punto di riferimento per il territorio

Simona Ruggeri 04 dicembre 2020 a

a

a

La direttrice generale dell’Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo, accompagnata dal sindaco Giulio Falcetta, ha fatto visita alla Casa della Salute di Magliano che, dal 1 dicembre, è stata riqualificata e dotata di posti letto per ricovero ordinario. La continua pressione della pandemia di Covid-19 esercitata sul De Lellis di Rieti, unico ospedale della provincia, ha di fatto dato il via libera la riorganizzazione dell’ex ospedale Marzio Marini, che garantisce la presa in carico di pazienti con patologie no Covid. Va ricordato che nel 2010, con il decreto 80 firmato dall’allora presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il Marzio Marini veniva chiuso completamente lasciando solo poche attività ambulatoriali. La chiusura avvenne poco dopo che erano terminati i lavori per il blocco delle sale operatorie. Solo nel 2014 è stato riaperto dalla giunta Zingaretti come Casa della Salute. Nel dicembre 2017, con un ulteriore decreto, la Regione Lazio autorizzava la chirurgia ambulatoriale di bassa complessità.

Nell’anno successivo, Magliano ha investito – sempre tramite la Regione Lazio – in nuove tecnologie e ha riaperto alcune camere chirurgiche per la specialistica di ortopedia, oculistica e chirurgia estetica. “Nel 2019 si sono registrate 14 mila visite specialistiche ed effettuati circa 1500 interventi – dice il sindaco Falcetta - La Asl di Rieti non ci ha fatto mai mancare il suo sostegno”. Oggi, con la riqualificazione della struttura, la Casa della Salute avrà a disposizione 15 posti letto di medicina, riconvertiti da degenza infermieristica a ricovero ordinario e l’attività chirurgica già esistente verrà incrementata con nuove specialistiche. Inoltre verrà svolta tutta l’attività chirurgica ambulatoriale e verranno eseguiti interventi in day surgery. Le specialistiche attivate sono la chirurgia vascolare e generale e, in base alla disponibilità dei chirurghi, anche l’urologia. Queste vanno ad aggiungersi a quelle già presenti, ossia la ginecologia, la dermatologia e l’otorinolaringoiatria. Il sindaco Falcetta si è detto soddisfatto per il traguardo raggiunto: “La struttura di Magliano Sabina è e resta importante per l’Asl di Rieti”.

La conferma arriva anche dalla direttrice generale Marinella D’Innocenzo: “Magliano è un punto di riferimento molto importante, è strategico e possiede una struttura sanitaria che è un peccato oggi non utilizzare. Farò tutto quello che è nelle mie possibilità – continua la D’Innocenzo – per valorizzare al meglio la struttura e questo paese, che ha un grandissimo potenziale e mi è molto a cuore”. Un segnale che a Magliano e nelle zone limitrofe attendevano da dieci anni. I sindaci della Bassa Sabina già da inizio anno avevano iniziato il pressing per far trasferire alcune delle attività sanitarie del De Lellis a Magliano Sabina. La seconda ondata ha di fatto reso inevitabile un processo che, tuttavia, era stato programmato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.