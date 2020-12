La Rai si innamora di Rieti sempre verde

Francesco Storace 03 dicembre 2020 a

La Rai si è innamorata di Rieti sempreverde. Una città e un territorio che sono in vetta alle classifiche ambientali vedono una tempestiva attenzione dell’azienda del sevizio pubblico, in particolare con la rete ammiraglia, RaiUno.

E si comincia sabato prossimo, quando le telecamere di Linea verde Life si concentreranno, a partire dalle 12,25 nel centro che più centro non si può, l’Umbilicus Italiae. Da qui deve passare tutto.

E dove si sta meglio che altrove. Perché l’Italia, dicono gli autori del programma, “è una costellazione di province, di cittadine a misura d’uomo dove la qualità della vita è un equilibrio dato da ritmi più lenti, distanze sostenibili, paesaggi in cui immergersi e tradizioni ben custodite”.

Anche per questo la Rai arriva sabato nel territorio che rappresenta il cuore geografico dell’Italia, nella sua interminabile contesa con il famoso biliardo di Foligno: Daniela Ferolla e Marcello Masi infatti, si muoveranno in città e nei suoi dintorni per raccontare la bellezza di un territorio segnato da una vegetazione importante, nella quale si innestano monasteri, abbazie e borghi che sono un gioiello.

Il verde sarà come sempre, e ancor di più in questo caso, tema centrale della puntata: dagli orti urbani agli uliveti, identitari della Sabina, dal campo da golf alle riserve naturali che circondano la città, fino ai pascoli e giardini nei quali ammireremo specie floreali autoctone. E magari potrebbe esserci spazio per l’associazione di promozione sociale Hortus Simplicium che opera a Rieti. Si tratta per la massima parte di giovani uniti da passione per la storia, la natura, la fede e l’arte. Con una idea progettuale, da cui poi nasce il primo Museo del Francescanesimo reatino e l’orto botanico medievale del palazzo Papale cittadino, l’associazione vince il “Piano Locale Giovani 2019” della provincia di Rieti, ottenendo il finanziamento della propria idea.

Non mancherà certamente un’ampia pagina – destinata a suscitare ovvia invidia - riservata alla tavola e al cibo di strada con ingredienti tipici della cucina reatina.

Ma non finisce qui, perché fino domani, venerdì, staziona al Terminillo la troupe di “Linea Bianca”, altra importante trasmissione di RaiUno, per una puntata che andrà in onda a gennaio.

