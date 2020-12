Scuola, a Rieti in arrivo i moduli per ospitare gli studenti. Ma a gennaio saranno pronte solo 10 classi

Sullo stesso argomento: Allarme Covid alla scuola pascoli di Rieti. Scatta la chiusura

A meno che la curva dei contagi non torni a crescere, è quasi certo che le scuole riapriranno il 7 gennaio; difficile pensare infatti che le Superiori possano ripartire la prossima settimana, come era nelle intenzioni del ministro Lucia Azzolina – ipotesi largamente bocciata dai presidenti delle Regioni -, per fermarsi poi, un’altra volta, per Natale. Un appuntamento, gennaio, in vista del quale la Provincia di Rieti ha lavorato e sta lavorando per garantire nuovi spazi ai ragazzi attraverso le aule dei moduli in via di allestimento sia in città che in provincia. Pagati con i due milioni di finanziamento statale accordato i primi di settembre (per la costruzione e posa in opera), 300 mila dei quali servono per l’affitto di una struttura che funga da convitto per l’istituto alberghiero; il milione e 700 mila euro restanti sono stati utilizzati, appunto, per la costruzione dei moduli. “Le prime 10 aule – dice la consigliera provinciale con delega alla scuola, Claudia Chiarinelli – saranno pronte per il rientro in classe a gennaio; l’impresa (la Ler srl, ndr) sta lavorando in un’area adiacente all’istituto per Geometri, in via Ricci: si tratta degli spazi che accoglieranno gli studenti del Pedagogico. A seguire e, se ci riusciamo, contestualmente ai primi, saranno installati e fruibili, anche i moduli con le otto aule presso il polo didattico di Passo Corese, destinate agli studenti del Rocci e dell’Aldo Moro. Procederemo infine con le 30 aule nell’area del PalaMalfatti, in città, che accoglieranno i ragazzi del liceo scientifico Jucci e del Rosatelli; qui i tempi saranno più lunghi per via di lavori più complessi, resisi necessari per realizzare la piattaforma su cui saranno ‘posati’ i prefabbricati”.

